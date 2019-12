Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni,partecipa lla festa in onore di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Distaccamento VdF, via Salici 38, Gazzaniga/BG (ore 10.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa,su invito dell'Unavi (Unione Nazionale Vittime), al pranzo di Natale presso il ristorante diMario Cattaneo, l'oste di Gugnano, frazione di Casaletto Lodigiano (LO), che la notte tra il 9 e il 10 marzo 2017 sparò e uccise un ladro che si era introdotto nel suo locale per derubarlo.Osteria dei Amis, via Lodi 34, Casaletto Lodigiano/LO (ore 12.30)VARIERete No Cpr organizza un flash mobil per manifestare in maniera “natalizia” la propria posizione di contrarietà ai centri di permanenza per i rimpatri.(Rem)