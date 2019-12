Business news: Russia-Giappone, ministri Esteri Lavrov e Motegi si incontrano a Mosca

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha incontrato a Mosca la controparte giapponese Toshimitsu Motegi. Durante il colloquio, i due ministri hanno trattato "i problemi del trattato di pace, l'istituzione di attività economiche congiunte con il Giappone nelle isole Curili del Sud e l'interazione negli affari internazionali". I ministri hanno concordato di organizzare una sessione di lavoro sulle attività economiche congiunte nelle isole Curili meridionali. Motegi ha anche sollevato il tema dei cinque pescherecci giapponesi sequestrati martedì scorso dalle autorità russe a nord dell’Hokkaido, chiedendo che le imbarcazioni e i loro equipaggi vengano rimandati quanto prima in Giappone. Il sequestro dei pescherecci, avvenuto proprio al largo delle Curili, “ha gettato acqua fredda” sul tono del colloquio tra i due ministri, riferiscono fonti diplomatiche citate dalla stampa giapponese. Secondo le autorità russe, i pescherecci hanno violato la legge non dichiarando un carico di piovre superiore a 6 tonnellate. La visita di Motegi in Russia è la prima nella veste di ministro degli Esteri giapponese, ma è giunta in un contesto di crescente incertezza e pessimismo, anche a seguito delle ultime dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin. (Rum)