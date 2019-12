Romania: Iohannis presta giuramento per secondo mandato presidenziale

- Klaus Iohannis ha prestato giuramento come presidente della Romania, dando via ufficialmente al suo secondo mandato come capo dello Stato. La cerimonia, come riferisce l’agenzia di stampa “Agerpres”, si è svolta nel parlamento di Bucarest. “Accetto oggi con grande emozione il secondo mandato da presidente della Romania. Sono pienamente cosciente delle mie responsabilità a livello costituzionale, e prometto di essere il presidente di tutti i cittadini”, ha detto Iohannis al momento del giuramento. Il presidente ha poi ribadito la sua volontà di avvicinare l’Europa e la Romania, rendendo concreti “i sogni della gente” di un paese moderno, forte e europeo. (Rob)