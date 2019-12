Piemonte: chi chiama 118 può mandare foto a centrale operativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- IL 2019 DEL 118 IN PIEMONTEInterventi complessivi (terra + elisoccorso): 421.328 (proiezione al 31 dicembre)Chiamate per anno:2015: 634.2022016: 608.2982017: 515.8352018: 462.5092019: 474.589In calo e con una maggiore appropriatezza dal 2017 anno di attivazione del numero unico di emergenza 112. Le chiamate vengono gestite e distribuite alle diverse centrali e agli operatori impegnati nei diversi tipi di intervento e alle forze dell’ordine competenti per territorio, filtrando le chiamate e garantendo una maggiore appropriatezza e adeguatezza della risposta del chiamante. L’aumento percentuale del numero delle missioni per centrale, dal 2015 al 2019, è stato del:7% quadrante AL-AT13% quadrante CN8% quadrante NO–VCO-BI-VC22% quadrante TorinoELISOCCORSODal 2013 anno in cui si volava solo in diurno ad ora si osserva un costante lieve aumento delle missioni, che sono passate da 365.914 del 2015 a 421.328 del 2019.Interventi totali:2013 – 2.1402015 – 2.6282016 – 2.8382017 – 2.9982018 – 2.9872019 – 2.955INCIDENTI SUL LAVORO2015 – 7.7532016 - 8.1202017 – 8.3292018 – 8.5922019 – 9.158 (Rpi)