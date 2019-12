Russia-Ucraina: vicepremier Kozak, accordo su gas può permettere ripresa rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione della disputa sul transito del gas fra Russia e Ucraina fornisce l’opportunità di ricostruire le relazioni fra i due paesi. Lo ha affermato oggi il vicepremier russo Dmitrij Kozak, commentando l’accordo raggiunto in questi giorni dai due paesi. “Quando abbiamo concluso i negoziati ieri, ho detto che abbiamo aperto una finestra di opportunità, e siamo convinti che, nonostante tutte le difficoltà nelle nostre relazioni, possiamo raggiungere degli accordi su una grande varietà di questioni. Dobbiamo fare tutto il possibile per rendere quella finestra una grande porta”, ha detto Kozak. Il vicepremier ha poi spiegato che, in base agli accordi, Naftogaz dovrebbe prendersi la responsabilità completa del trasporto del gas, evitando a Gazprom qualsiasi causa giudiziaria in materia. (Rum)