Lega: Pagano (Pd), vergognose parole Bossi su Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Umberto Bossi sui cittadini del Sud che vanno 'aiutati a casa loro' sono vergognose. Altro che Lega che guarda a tutto il Paese, altro che svolta nazionale: ancora una volta siamo di fronte a toni razzisti che umiliano tutti i meridionali". Lo afferma il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano. "Salvini prenda le distanze dal fondatore del suo partito - aggiunge il parlamentare dem su Facebook - altrimenti eviti di presentarsi in Puglia e in qualsiasi altra regione del Sud. Ancora una volta si conferma che la Lega non ha alcuna credibilità a parlare di Mezzogiorno d'Italia". (Rin)