Camera: Meloni, non può diventare luogo dove diamo reddito cittadinanza a vita ai parlamentari M5s

- "Udite, udite l'ultima vergogna che riguarda il Movimento cinque stelle. La Camera dei deputati ha bandito un concorso, le persone che vi parteciperanno verranno giudicate da una commissione presieduta da Roberto Fico. La vergogna sta nel fatto che pare che una serie di parlamentari del M5s - stesso partito del presidente della Camera che giudica sul concorso - abbiano chiesto di partecipare". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Noi - continua la leader di Fd'I in un video su Facebook - abbiamo quelli che dovevano aprire il Palazzo come una scatoletta che adesso, senza alcuna trasparenza, siccome sanno che non verranno rieletti, cercano di partecipare ad un concorso per farsi assumere a tempo indeterminato a Montecitorio e farsi pagare tutta la vita lo stipendio dai contribuenti italiani. Noi crediamo che questo sia scandaloso. Fratelli d'Italia ha chiesto con una lettera del suo membro in Ufficio di presidenza, Edmondo Cirielli, di escludere dal concorso i parlamentari che si fossero presentati. Chiediamo trasparenza su questo concorso - conclude Meloni - chiediamo che i parlamentari non possano partecipare per palese conflitto di interessi perché la Camera non può diventare il luogo dove diamo il reddito di cittadinanza a vita ai parlamentari Cinque stelle che non vengono rieletti". (Rin)