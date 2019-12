Bosnia: esportazioni in calo del 3,1 per cento su base annua in primi undici mesi 2019

Sarajevo, 21 dic 18:14 - (Agenzia Nova) - Il valore delle esportazioni dalla Bosnia Erzegovina ha raggiunto nei primi undici mesi del 2019 un totale di circa 5,3 miliardi di euro. Tale dato, come riferisce la stampa bosniaca rappresenta un 3,1 per cento in meno su base annua, mentre le importazioni hanno toccato quasi i 9 miliardi di euro. Per quanto riguarda le esportazioni, come riferisce l'istituto di statistica bosniaco, si tratta di un dato superiore dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. (Bos)