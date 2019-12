Difesa: ministro Guerini esprime soddisfazione per provvedimenti approvati da governo

- Soddisfazione è stata espressa dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini al termine del Consiglio dei ministri di oggi. Come riferisce un comunicato della Difesa, il governo ha infatti approvato in via definitiva, accogliendo tutte le condizioni contenute nei pareri delle competenti commissioni parlamentari, i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tali disposizioni interesseranno gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza per cui, in un momento delicato per la finanza pubblica, sono stati impegnati circa 180 milioni di euro, di cui 60,5 stanziati dopo l’approvazione preliminare avvenuta nel settembre scorso. "E' la dimostrazione dell’attenzione rivolta dal Parlamento alla Difesa e, in questo caso, a problematiche di assoluta rilevanza che pongono al centro il personale” ha dichiarato il ministro Guerini. (segue) (Com)