Difesa: ministro Guerini esprime soddisfazione per provvedimenti approvati da governo (2)

- Si tratta di provvedimenti complessi e molto attesi, che consentono di conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, obiettivi di grande importanza per il personale e per le amministrazioni. Tra le misure approvate per le Forze armate: l’incremento dell’assegno funzionale per i volontari in servizio permanente con più di 17 anni di servizio; la valorizzazione economica delle qualifiche apicali dei ruoli dei volontari in servizio permanente, sergenti e marescialli; la valorizzazione professionale dei ruoli dei volontari in servizio permanente, sergenti e marescialli, anche attraverso la rimodulazione degli iter di carriera mediante la riduzione della permanenza nei gradi; la previsione di assegni una tantum compensativi per il personale che non ha beneficiato, in ragione dell’anzianità, delle nuove disposizioni; le disposizioni in materia di concorsi che agevolano i passaggi da un ruolo all’altro, venendo incontro alle legittime aspettative del personale meritevole. (segue) (Com)