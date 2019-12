Giustizia: Pd, ok a riforma Orlando su intercettazioni, è norma di civiltà

- "Il Consiglio dei ministri ha deciso l’entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni, con le modifiche tecniche che erano state concordate e che saranno applicate entro il 2 marzo. Si tratta di una riforma importante non solo per il Pd che l’ha sostenuta nella scorsa legislatura, ma per il Paese". Lo dichiara il deputato e responsabile Giustizia del Partito democratico, Walter Verini. "Si rafforza questo strumento investigativo per colpire gravi reati - continua in una nota il parlamentare dem - si garantisce il diritto all’informazione per quelle di rilevanza penale, si garantisce il rispetto della privacy per quelle non rilevanti. E', nell’insieme, una norma di civiltà. Ora subito al lavoro per le norme che garantiscano tempi certi per i processi". (Com)