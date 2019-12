Legge Bilancio: Forza Italia, farsa alle battute finali

- "La farsa del governo sulla manovra sta giungendo alle battute finali. Il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, conformandosi al relatore, ha dato parere contrario a tutti gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio e la maggioranza ha votato il mandato a riferire in Aula al relatore. Una messa in scena, iniziata con la decisione di chiudere e blindare il testo in prima lettura a palazzo Madama, il cui ultimo atto sarà celebrato domani con la richiesta di fiducia da parte dell'esecutivo. Non è accettabile ridurre il Parlamento a mero passacarte del governo sulla legge più importante cui le Camere sono chiamate a pronunciarsi, quella che determinerà le scelte di politica economica del Paese per il prossimo triennio. E' inconcepibile impedire ai deputati, tanto di maggioranza che di opposizione, di incidere fattivamente per migliorare una legge di bilancio, così com'è, tutta tasse e manette. Forza Italia, quindi, non si presterà a questa farsa e, per manifestare tutto il proprio disappunto rispetto sia al metodo che al merito di questa manovra, abbandonerà i lavori della commissione Bilancio. Siamo dinanzi a un monocameralismo di fatto che limita gravemente il ruolo del Parlamento e, dunque, lede il principio della rappresentatività". Lo affermano, in una nota, i deputati di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, Andrea Mandelli (capogruppo), Stefania Prestigiacomo (vicepresidente), Francesco Cannizzaro, Mauro D'Attis, Maurizio D'Ettore, Roberto Occhiuto, Roberto Pella e Paolo Russo. (Com)