Siria: Ong, sale a 139 morti bilancio scontri forze governative con miliziani jihadisti

- E’ salito a 139 morti il bilancio degli scontri in corso da giovedì tra le forze governative e le milizie armate jihadiste nella campagna sudorientale di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio dei diritti umani siriano, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una vasta rete di collaboratori nel paese. Negli scontri sono morti 57 membri dell’esercito siriano e delle milizie affiliate e 82 cambattenti. La regione siriana di Idlib, in cui vivono circa 3 milioni di abitanti, è controllata quasi completamente dai combattenti del gruppo Hayat Tahrir al Sham, il ramo siriano di Al Qaeda.(Res)