Legge Bilancio: Castelli (M5s), tuteliamo e promuoviamo made in Italy

- "La tutela del made in Italy, in tutti gli ambiti, era all’interno del nostro programma elettorale del 4 marzo 2018. Promuovere i nostri prodotti, le nostre aziende e le nostre eccellenze, in Italia e all’estero, rappresenta il faro di un impegno concreto. Quotidiano". Lo afferma su Facebook il viceministro all’Economia ed alle Finanze Laura Castelli, del Movimento cinque stelle. "Anche per questo, oltre a quanto fatto nei mesi scorsi - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - assieme al ministero dello Sviluppo economico e con la riorganizzazione dei ministeri, dando un ruolo centrale al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, abbiamo stanziato, in legge di Bilancio, 44,895 milioni per il 2020 e 40,290 milioni nel 2021. Serviranno per il potenziamento del piano straordinario per la promozione del made in Italy e dell’attrazione degli investimenti in Italia. Questo fondo finanzia progetti a sostegno del made in Italy volti a rafforzare il sistema Italia, la nostra creatività, progettualità, le competenze e le specializzazioni delle imprese, e la promozione dell'immagine dell'Italia, dell’arte e della tradizione di questo splendido territorio. Al 2020 proroghiamo anche il credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Un’opportunità - conclude Castelli - per farsi conoscere nel grande mercato internazionale, e per favorire le esportazioni. Torniamo a fare dell’Italia il grande Paese che è sempre stato".(Rin)