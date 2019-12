Torino: Confesercenti, in calo acquisti sul web e in grandi strutture commerciali (2)

- Il ritorno a negozi e a mercati significa prima di tutto l’attenzione al cibo del territorio per imbandire le tradizionali tavole della cena del 24 dicembre e del pranzo del 25: una abitudine che non viene abbandonata, che riguarda nove torinesi su dieci e la cui spesa non diminuisce, attestandosi, come lo scorso anno, poco sotto i 150 euro. Sempre tradizionali anche i dolci: il 50% sceglierà il panettone, il 44% il pandoro. Solo il 6% opterà per altri tipi di dessert natalizio. I prodotti alimentari sono anche fra i più scelti per i regali a parenti e amici. I regali per i bambini si confermano come la pesa principale del budget: prima di tutto i giocattoli, i gadget tecnologici e i libri. Quanto agli adulti, sotto l’albero trionfano i soliti noti: libri (37%), doni gastronomici (32%). Ma si impongono anche prodotti di tecnologia e videogiochi (entrambi al 20%). Poi ci sono vini e accessori moda (al 19%). Crescono, ma rimangono distanti nella classifica dei doni più acquistati l’arredamento e gli accessori per la casa (16%). Seguono elettrodomestici (11%), calzature (7%) e viaggi (3%). Anche in occasione di questo Natale Confesercenti ha collaborato all’iniziativa dei buoni-acquisto natalizi riservati alle famiglia in difficoltà: si tratta di un carnet il cui valore - a seconda del reddito Isee - varia fra i 50 e i 250 euro spendibili nelle attività di vicinato che hanno aderito all’iniziativa. Quest’anno sono coinvolti i Comuni di Avigliana, Beinasco, Nichelino, Orbassano e Volpiano (Rpi)