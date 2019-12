Balcani: presidente montenegrino Djukanovic, iniziative regionali opportunità per sviluppo

- Le iniziative regionali rappresentano un'eccellente opportunità per rafforzare la fiducia tra i paesi dei Balcani occidentali e per contribuire al loro sviluppo.Lo ha dichiarato il presidente del Montenegro Milo Djukanovic, che oggi si è unito agli altri leader dell'Albania, della Serbia e della Macedonia del Nord a Tirana, nell'ambito dell'iniziativa del cosiddetto "mini Schengen" dei Balcani. "Se potremo fare delle cose buone, dobbiamo unirci e lavorare insieme. E' importante che ogni iniziativa regionale sia un'opportunità per raggiungere un progresso dinamico", ha sottolineato Djukanovic, precisando che "non si tratta di fare un Unione balcanica, in quanto la nostra ambizione rimane l'Unione europea". Il presidente montenegrino si è offerto di ospitare una delle future riunioni dell'iniziativa. (Alt)