Turismo: inaugurata oggi con assessore Lombardia la stagione sciistica a Valtorta e Foppolo in Val Brembana/BG

- "Una giornata speciale per la Val Brembana, celebriamo un uomo di grande spessore umano e politico e un nuovo inizio da cui ripartire per vincere le sfide future e rilanciare il territorio da un punto di vista economico e turistico". Così l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni, è intervenuta oggi a Valtorta all'inaugurazione della pista di sci a Piero Busi e, successivamente, all'inaugurazione della stagione invernale del comprensorio sciistico Foppolo-Carona Ski. "Il riconoscimento a Piero Busi - ha detto Magoni a Valtorta - è la giusta celebrazione ad una persona che ha lasciato un'impronta indelebile. Busi rappresenta l'identità della Val Brembana, tra ieri, oggi e domani. Grazie al suo impegno da sindaco di Valtorta, per tanti si è prodigato per il bene della comunità e le sue opere rimarranno nel tempo, a cominciare dalla Fondazione Don Stefano Palla, il sigillo più importante del suo servizio a favore della Val Brembana". (segue) (Com)