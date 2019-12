Turismo: inaugurata oggi con assessore Lombardia la stagione sciistica a Valtorta e Foppolo in Val Brembana/BG (2)

- "Si apre una stagione nuova - ha sottolineato Magoni riferendosi alla stagione sciistica in arrivo nel comprensorio - per una località storica delle nostre montagne, che ha tutte le carte in regola per tornare ad essere una delle mete preferite del turismo internazionale. Sono convinta che la Val Brembana, grazie all'azione sinergica di istituzioni, enti locali edoperatori del territorio, - ha concluso - abbia un avvenire importante, in grado di esaltare i pregi di un territorio ricco di storia e tradizioni". (Com)