Bilancio Lazio: Zingaretti, manovra dalla parte dei cittadini

- "L'ottavo bilancio consecutivo approvato dalla nostra squadra. Un record storico! Mai nel Lazio è stato raggiunto un risultato del genere e lo abbiamo ottenuto non solo con il contributo importantissimo delle Giunte, ma anche del Consiglio regionale a cui va il mio ringraziamento, perché è stato coprotagonista di questo risultato. Un risultato molto semplice: il Lazio sta cambiando e in meglio". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti."Sono molto soddisfatto perché abbiamo approvato una manovra sostenibile, dal punto di vista sociale, economico e ambientale – prosegue il governatore - una boccata di ossigeno per le imprese, che pagheranno meno tasse, e più ossigeno per l'aria, con il nostro programma di piantumazione di un albero per ogni cittadino. Continuano gli investimenti strategici, per l'ambiente e il ciclo dei rifiuti, le infrastrutture e la mobilità, la formazione, l'inclusione sociale, la ricerca e il trasferimento tecnologico, la cura del territorio e gli interventi per i comuni, l'edilizia e le tecnologie sanitarie attraverso la programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo sviluppo e coesione e quota regionale dei programmi comunitari) per un totale di oltre 1 miliardo per il 2020, 812 milioni per il 2021 e 668 milioni per il 2022, al netto di altri trasferimenti statali e comunitari. Abbiamo creato le condizioni per attrarre nuovi investimenti, stimolare la crescita e migliorare i servizi, con attenzione al welfare e alla sostenibilità ambientale, promuovendo la cultura della legalità e sostenendo gli interventi sulla sicurezza".(Com)