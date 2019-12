Bilancio Lazio: Mattia (Pd), fondi per parchi giochi inclusivi per bimbi disabili

- "Con l'emendamento per l'istituzione di un fondo per i comuni, destinato all'acquisto di giochi inclusivi nei parchi comunali, ho voluto caratterizzare questa manovra in modo da riconoscere a tutti i fanciulli e le fanciulle pari diritti anche nel tempo libero". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia. "Al fondo, istituito per gli anni 2020 e 2021, - prosegue Mattia - possono accedere i comuni che decidono di adeguare i parchi cittadini con giochi inclusivi (altalene per carrozzine, di strutture con rampe al posto delle scale o di giostre girevoli), al fine di garantirne la fruizione anche ai bambini e alle bambine con disabilità". "Nonostante - sottolinea la consigliera – l'articolo 31 della convenzione internazionale sui diritti dei bambini, approvata 30 anni fa, riconosca a tutti il diritto al riposo e al tempo libero, e il diritto a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative, la realtà è spesso molto diversa. Troppi, ancora oggi, sono i bambini e le bambine con difficoltà che non possono accedere alle aree ricreative, o possono farlo solo limitatamente. Non potevamo restare a guardare: con questo fondo dotiamo i comuni dei mezzi necessari per adeguare i parchi gioco affinché tutti possano godere del loro diritto al gioco e allo svago, tramite mezzi appropriati e in condizioni di uguaglianza". (Com)