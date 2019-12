Balcani: presidente serbo Vucic, "siamo troppo piccoli per agire singolarmente"

- I paesi dei Balcani sono troppo piccoli per poter agire da soli, perciò serve creare un mercato unico dell'area. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, nel corso della conferenza stampa congiunta con l'omologo montenegrino Milo Djukanovic, con il premier macedone Zoran Zaev e quello albanese Edi Rama, al termine del vertice di Tirana. Vucic ha spiegato che al centro delle discussioni sono state tra l'altro le misure per agevolare il flusso dei capitali e dei servizi, i permessi di lavoro per i cittadini della regione e la riduzione delle barriere nelle frontiere. "Cercheremo di istituire un unico mercato di lavoro, che renderebbe la nostra regione ancor più attraente per gli investitori", ha detto Vucic, aggiungendo che "se il ritmo del processo di integrazione europea non è nelle nostre mani, il modo in cui organizzeremo la nostra regione dipende invece da noi". La terza riunione dei leader della regione nell'ambito dell'iniziativa del cosiddetto "mini Schengen" dei Balcani si è tenuta nella capitale albanese. (Alt)