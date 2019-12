Bilancio Lazio: Grippo (misto), azione concrete sostegno a disabili

- "Azioni concrete in vista di una riforma complessiva della legge regionale per i diritti delle persone disabili. Nel bilancio appena approvato dall'Aula del Consiglio regionale, ho proposto un pacchetto di interventi a sostengo delle persone con disabilità: in primis risorse per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle case private, visto che le liste d'attesa sono ferme al 2013, e risorse ai Comuni per adeguare gli spazi pubblici, affinché siano fruibili per tutti". Così la consigliera della Regione Lazio, Valentina Grippo, a margine del consiglio regionale sul bilancio. "A questo - prosegue Grippo - si aggiungono finanziamenti perché tutti possano fare sport e dedicarsi alle proprie attività nel tempo libero: ad esempio per rendere accessibili tutte le spiagge e le piscine del Lazio, e comprare sedie job e sollevatori per consentirne la fruizione a chi è in sedia a rotelle. Interventi insufficienti, rispetto a ciò che farò nel prossimo anno con la legge quadro sulla disabilità di cui sono prima firmataria, ma che intanto, con lo spirito con cui ci piace lavorare nelle istituzioni, risolvono problemi concreti, che nella campagna di ascolto di questi mesi mi erano stati segnalati come fondamentali da associazioni e cittadini". (Com)