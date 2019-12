India-Cina: chiuso 22mo incontro su questioni di confine, intensificare sforzi per soluzione "equa"

- Si è chiuso a Nuova Dehli il 22mo incontro tra i rappresentanti speciali di India e Cina per la risoluzione delle questioni dei confini. Al bilaterale, riferisce il ministero degli Esteri indiano, hanon partecipato il consigliere della sicurezza nazionale Shri Ajit Doval e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Nel corso dei "costruttivi" colloqui, riferisce la nota, le parti hanno deciso di "intensificare gli sforzi per giungere a una soluzione equa, ragionevole e accettabile per entrambi della questione", in linea con le indicazioni date dal primo ministro indiano Narendra Modi e dal presidente cinese Xi Jinping, nel corso del vertice informale tenuto in ottobre a Chennai, nello stato indiani del Tamil Nadu. Quel summit si chiuse senza una dichiarazione congiunta né la firma di accordi, ma con l’impegno a gestire “con prudenza” le divergenze per impedire che sfocino in controversie. I due leader avevano esortato i loro rappresentanti speciali a proseguire il confronto e a raggiungere una soluzione accettabile sulla base dei principi guida sottoscritti nel 2005. Il colloquio odierno ha ribadito inoltre l'importanza di "mantenere la tranquillità e la pace nelle zone di confine", in "attesa della soluzione definitiva del lodo". In questo senso India e Cina hanno riconosciuto l'importanza del protocollo Confidence building measures (Cbm), per promuovere scambi e comunicazioni tra il personale di frontiera e arrivare a una gestione più ordinata della zona. I due paesi hanno quindi condiviso la necessità di rispettare le "rispettive sensibilità e preoccupazioni" nell'ottica di costruire un rapporto di fiducia reciproca. Il prossimo vertice, seguendo il principio dell'alternanza si terrà in Cina. (segue) (Inn)