India-Cina: chiuso 22mo incontro su questioni di confine, intensificare sforzi per soluzione "equa" (2)

- Alla frontiera tra i due paesi, lungo la linea effettiva di controllo, la zona di confine contesa, insistono 23 “aree di disputa”. Le zone più sensibili sono Trig Heights, Depsang, Pangong Tso, Dumchele, Demchok e Chumar nel Ladakh orientale; Namkha Chu, Sumdorong Chu, Hangtze, Asaphilla, Long Ju, Fish Tail I e II, Dichu nell’Arunachal Pradesh. La Cina controlla una parte del territorio kashmiro: l’Aksai Chin e la Valle Shaksgam o Trans-Karakorum, nella Regione autonoma uigura dello Xinjiang, entrambe rivendicate dall’India. Nuova Delhi rivendica l’Aksai Chin come parte del Ladakh, al cui regno apparteneva, regno che fu assorbito dal Kashmir nel XIX secolo, a sua volta passato poi all’impero britannico. La contesa fu una delle cause della guerra sino-indiana del 1962, durante la quale la Cina, per la quale l’area è strategica in quanto consente il collegamento stradale tra il Tibet e lo Xinjiang, si impadronì della regione. La Valle Shaksgam, invece, che prima del 1947 era controllata dal maharaja del Kashmir e che è poi passata al Baltistan pakistano, è stata ceduta alla Cina dal Pakistan nel 1963, cessione che l’India non ha riconosciuto. (Inn)