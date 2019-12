Roma: albero cade su casa ad Allumiere, illesa proprietaria. Intervento Vvf

- Questa mattina un grosso albero è caduto adagiandosi su una casa del comune di Allumiere, via Mario Fontana, in provincia di Roma. All'interno dell'abitazione era presente la proprietaria, rimasta illesa ma ovviamente molto spaventata. Sul posto l'intervento per dissesto dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Importanti danni ha subito, invece, il tetto della struttura. I Vigili del fuoco hanno rimosso l'albero e messo in sicurezza l'area: impegnativo il lavoro di rimozione della pianta, a causa dell'enorme mole. (Rer)