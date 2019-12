Bilancio Lazio: Sartore, con manovra stimolo a occupazione ed equilibrio finanziario

- "Il bilancio e la legge di stabilità che abbiamo appena approvato stimolano la crescita della nostra Regione mantenendo i conti in ordine e l'equità sociale. Confermiamo la platea degli esenti dalla maggiorazione dell'Irpef, 2,3 milioni di contribuenti, e confermiamo la riduzione dell'addizionale regionale per 500mila contribuenti con un criterio di progressività per i soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro. Una novità è l'ampliamento della platea delle imprese che beneficeranno dell'abbassamento dell'Irap includendo anche gli over 50 disoccupati, le attività culturali e in particolare le librerie e le biblioteche. Un nuovo stimolo per il tessuto imprenditoriale arriva anche dal fondo da 20 milioni di euro di fondi strutturali Por-Fesr 2014-2020, cui si aggiungono altre fonti di potenziale finanziamento, interventi che consentiranno di superare crisi aziendali, accrescere le specializzazioni territoriali e attrarre nuovi investitori anche semplificando le procedure per l'insediamento di imprese innovative. Puntiamo alla competitività della nostra Regione, nell'ottica di una sempre più ampia defiscalizzazione, ma anche creando le condizioni per aumentare le opportunità di lavoro, con la nascita dell'Agenzia spazio lavoro e il potenziamento dei centri per l'impiego". Lo afferma in una nota l'assessore al Bilancio della Regione Lazio Alessandra Sartore. (Com)