Milano: polizia locale Opera posta su profilo Facebook foto con agenti e fermato dietro alle sbarre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della polizia locale di Opera in divisa che tengono una mano appoggiata alle sbarre, dietro le quali si trova un uomo. È quanto ritrae una fotografia pubblicata sul profilo Facebook del Corpo Polizia Locale Comune di Opera, nel hinterland Sud di Milano. “Stamattina a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, che lamentavano un soggetto teso ad infastidire le persone nell'area mercato di Opera, personale del Corpo è intervenuto per le attività di rito. La persona è in stato di fermo e sono in corso gli accertamenti”, si legge nella didascalia. La stessa foto è stata postata anche dal sindaco di Opera, Antonino Nucera, che in un successivo post in cui condivide la notizia del Corriere della Sera sulla vicenda, scrive: “La mia solidarietà agli agenti della Polizia Locale di Opera, vittime di una speculazione giornalistica a difesa di un molestatore, pluripregiudicato, con in capo un provvedimento di espulsione e accusato di nuove molestie oltre che aggressione a pubblico ufficiale. Se il giornalista - continua Nucera eletto con il centrodestra - non si fosse fermato all'immagine, tra l'altro oscurata e priva di generalità che lascino in qualche modo risalire all'identità del criminale già condannato fino al terzo grado, avrebbe potuto assumere tutte le informazioni necessarie per un pezzo di cronaca (compresa l'aggressione agli agenti) e non di mera speculazione politica. Complimenti - ha concluso il primo cittadino - agli agenti che in pochi minuti hanno raccolto l’sos lanciato dai cittadini e sono intervenuti aiutandoli. I malintenzionati devono sapere che a Opera la criminalità è un nemico”. (Rem)