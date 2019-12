Libano: Del Col (Unifil) incontra patriarca maronita Al Ra'i

- Il generale Stefano Del Col, capo della missione e comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), ha incontrato oggi il patriarca maronita, Bechara Boutros al Ra'i, e il nunzio apostolico, Joseph Spiteri. Lo riferisce Del Col sul profilo Twitter, dicendosi "grato per l'opportunità di incontrare" i due prelati. Il comandante di Unifil ha illustrato la situazione nel sud del Libano, sottolineando la prevalenza di calma lungo la blue line, oltre che l'impegno delle parti a rispettare la risoluzione 1701. La "blue line" è la linea di demarcazione tra Libano e Israele resa pubblica dalle Nazioni Unite il 7 giugno 2000 allo scopo di determinare se Israele si fosse completamente ritirato dal Libano. Per la quarta volta il comando generale di Unifil è affidato a un generale italiano, Stefano Del Col, e la missione è considerata fondamentale per allontanare lo spettro di un nuovo conflitto e vede impegnati 10.300 peacekeeper di 45 paesi. Secondo quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1701 del 2006, sotto l'egida dell'Unifil dalla fine della guerra del 2006 si svolgono riunioni tripartite, considerate un meccanismo essenziale di gestione dei conflitti e di rafforzamento della fiducia. (Lib)