Milano: De Corato (Fd'I) su lite in strada in via Antonini, c'è emergenza sudamericani in città

- "L'ennesima rissa tra immigrati, con protagonisti questa volta sudamericani, è sfociata nel sangue con tre ragazzi feriti. Ormai non si contano più gli episodi che vedono coinvolti gruppi di immigrati in lite per le strade, a colpi di coltello o di cocci di bottiglia. Milano è una città pericolosa, come non ha mancato di sottolineare anche la ricerca del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che vede la città ultima per quanto riguarda la sicurezza. Non posso non chiedermi perché, di fronte a un quadro così preoccupante, il ministro dell'interno Lamorgese non invii anche a Milano 550 uomini delle forze dell'ordine come ha fatto di recente con Roma". È il commento dell'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato alla notizia della lite tra sudamericani avvenuta questa mattina in via Giacomo Antonini, terminata con l'accoltellamento di tre ragazzi di 25 anni.(Com)