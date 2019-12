Lombardia: Trenord, oltre 4mila passeggeri su nuovo treno Caravaggio di Trenord in occasione Open Day

- Oltre 4mila passeggeri hanno viaggiato a bordo delle quattro corse effettuate dal nuovo treno Caravaggio di Trenord in occasione dell'Open Day di sabato 21 dicembre. Una giornata in cui grandi e bambini hanno potuto viaggiare gratuitamente sulla linea S11 tra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni scoprendo in anteprima il nuovo treno. Lo comunica in una nota Trenord. "Tante le famiglie - si legge - che sabato mattina hanno festeggiato il primo fischio di partenza di Caravaggio salendo a bordo della prima corsa delle 10.09 da Milano Porta Garibaldi diretta a Como. Durante la giornata Caravaggio ha effettuato quattro corse sulla linea fermandosi in ogni stazione per fare salire curiosi, appassionati, grandi e bambini alla scoperta del nuovo treno".(Com)