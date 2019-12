Clima: Torino ospiterà prossimo raduno internazionale di Fridays For Future

- La città di Torino ospiterà il 3º meeting internazionale dei Fridays For Future, che si terrà ad agosto. Lo comunica il gruppo torinese. Dopo mesi di selezione, in cui sono state esaminate 20 città di tutta Europa, si è arrivati ad una volata finale a 2 tra Torino e la tedesca Dresda. Alla votazione finale hanno partecipato oltre 200 città di 25 paesi diversi. Torino ha vinto con il 76% dei voti. "Non vediamo l'ora di accogliere gli oltre 500 ragazzi e ragazze che renderanno Torino, per una settimana, la capitale europea della lotta alla crisi climatica - scrivono su facebook i Fridays for Future torinesi - . A Torino arriveranno scienziati, ricercatori, attivisti di tutte le provenienze per discutere con noi su quali scenari ci si prospettano davanti e di come possiamo fare per risolvere la crisi climatica" (Rpi)