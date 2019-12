Bilancio Lazio: Mattia (Pd), miei emendamenti per Regione plastic free

- "Grazie al mio emendamento che introduce misure per rendere la Regione Lazio 'plastic free' tutte le forniture, i servizi e i lavori da parte di enti pubblici dovranno minimizzare il ricorso a materiali monouso, vietando l'utilizzo alla plastica, fatti salvi i presidi medici/sanitari, in modo da caratterizzare questa legge di stabilità e di bilancio sempre più verso l'economia circolare". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia consigliere del Pd nel consiglio della Regione Lazio."Il divieto di uso della plastica - prosegue Mattia - viene tradotto anche in condizione di ammissione ai finanziamenti regionali. L'uso della plastica, insomma, viene bandito per legge da ogni evento e manifestazione ludica, fieristica e di comunicazione, come pure nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, anche per la somministrazione di cibi e bevande. E per i trasgressori vengono introdotte sanzioni da 100 a 1000 euro"."Voglio evidenziare – conclude la consigliera – anche il rifinanziamento del fondo per il patrocinio legale per le donne vittime di violenza e, sempre in tema di violenza, del premio dedicato a Rosaria Lopez e Donatella Colasanti; i contributi stanziati per i comuni in proporzione al numero degli abitanti; il finanziamento dei Luoghi della cultura e delle dimore storiche; il contributo all'Unpli per valorizzare e promuovere il turismo nel Lazio; il fondo di solidarietà istituito per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali". (Com)