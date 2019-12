Minori: Grimoldi (Lega) su bambina rapita, gravissimo mancanza adeguata sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapimento a Milano di una bimba di 11 anni da parte del padre siriano, ”se fosse confermato, sarebbe un episodio di inaudita gravità, perché questa bimba era già stata rapita dal padre nel 2016 e trattenuta in Siria per quasi tre anni, prima di fare ritorno appena un mese fa a Milano”. Lo dichiara in una nota il deputato della Lega, Paolo Grimoldi, commentando la notizia anticipata dal Corriere della Sera. ”Chi - aggiunge - doveva sorvegliare che questo siriano non reiterasse il rapimento? Chi doveva sorvegliare questa bambina in evidente situazione di rischio? Ora la priorità è riportare la piccola dalla madre, ma Prefetto e Questore dovranno dare risposta adeguate e attendiamo spiegazioni anche dallo stesso ministro degli Interni“. (Com)