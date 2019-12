Governo: Marin (FI), decreto Milleproroghe passa "salvo intese", non vanno d'accordo su nulla

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, afferma che "le notizie che arrivano dal Consiglio dei ministri raccontano dell'approvazione dopo cinque ore di discussione del decreto Milleproroghe. Per la precisione il Milleproroghe è stato approvato 'salvo intese'. Formula che dice chiaramente che le quattro sinistre non hanno trovato la quadra definitiva perché non vanno d'accordo proprio su nulla. Così Movimento cinque stelle, Partito democratico, Italia viva e Liberi e uguali - prosegue il parlamentare in una nota - metteranno sulle spalle degli italiani l'ennesimo compromesso al ribasso. Un classico per il governo delle quattro sinistre: diviso su tutto, ma unito dalla necessità di mantenere le poltrone. Su questo, e solo su questo, nel governo l'intesa è totale".(Com)