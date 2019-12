Rifiuti Roma: Masucci (Fit-Cisl Lazio), accordo su discarica è ottima notizia

- "L'accordo tra Raggi e Zingaretti sulla predisposizione di una nuova discarica nel territorio di Roma Capitale è un'ottima notizia per la chiusura del ciclo dei rifiuti di Roma, quindi per il decoro della città e per i lavoratori di Ama". È quanto dichiara, in una nota, il segretario generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci. "Da tempo tentiamo di rafforzare il dialogo tra le istituzioni, condizione necessaria per risolvere l'attuale situazione - aggiunge Masucci -. Al tempo stesso sottolineiamo costantemente il problema impiantistico riguardante il ciclo dei rifiuti, e non possiamo che vedere di buon occhio la costruzione della discarica. L'auspicio è che nei mesi che serviranno per la sua realizzazione, in attesa di soluzioni strutturali si trovi una giusta convergenza sullo stoccaggio dei rifiuti . Per parte nostra - conclude -, ci metteremo al lavoro per rendere l'organizzazione del lavoro efficace e adeguata alle nuove necessità. Va riportata serenità tra i lavoratori Ama e la cittadinanza, e va sostenuto il decoro della Città eterna". (Com)