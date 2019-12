Rifiuti Roma: Ama, in piano industriale consolidamento raccolta differenziata porta a porta

- "Le linee guida per il nuovo Piano industriale 2020/2024 di Ama Spa, che sarà presentato per approvazione a Roma Capitale entro marzo 2020, non contengono alcuna indicazione di 'dietrofront' sul servizio di raccolta differenziata porta a porta". Lo scrive, in una nota, Ama. "Si intende viceversa consolidare questo come tutti i modelli di raccolta differenziata puntando a incrementare i quantitativi e a migliorare la qualità delle diverse frazioni di rifiuti - spiega Ama -. La raccolta differenziata, però, da sola non è sufficiente a rendere sostenibile il ciclo dei rifiuti, bisogna puntare sul riciclo delle materie prime-seconde, per questo motivo l’impegno di Ama dal 2020, in termini di comunicazione, sarà concentrato ad informare in modo sempre più capillare tutti i cittadini romani sui prodotti/contenitori con la più alta percentuale di riciclo, al fine di incrementare tale fattore che è il vero traguardo da raggiungere nei prossimi 15 anni come previsto dalla Direttiva 2018/851/Ue, che indica l’obiettivo di riciclo pari al 65 per cento nel 2035". (segue) (Com)