Rifiuti Roma: Ama, in piano industriale consolidamento raccolta differenziata porta a porta (2)

- "Il progetto - continua Ama - di utilizzo sperimentale di cassonetti 'intelligenti', che, nei modelli più evoluti, prevedono dispositivi di riconoscimento delle utenze, non interdice né contraddice in alcun modo le raccolte mirate domiciliari, ma è unicamente volto a potenziare la raccolta stradale nelle aree e nei quartieri più densamente popolati in cui essa rappresenta la soluzione economicamente più sostenibile". In definitiva Ama "è impegnata, da una parte, nella re-ingegnerizzazione del servizio di raccolta al fine di adeguarlo alle esigenze puntuali di ogni quartiere della città e dall’altra, in un processo di evoluzione dei comportamenti pre e post consumo come testimoniato dall’Ecorubrica". (Com)