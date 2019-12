Argentina: Senato dà il via libera al piano di "emergenza economica" del governo Fernandez

- Dopo 48 ore di intenso dibattito, il Senato argentino ha dato il via libera al piano di "emergenza economica" voluto dal presidente Alberto Fernandez. Con 41 voti a favore e 23 contrari, la Camera alta converte definitivamente in legge una serie di misure con cui il governo peronista tenta un rilancio della crescita e una riduzione della povertà in un contesto di alta inflazione, con il fermo intento di posticipare il pagamento di parte del debito pubblico. Il testo era stato approvato dalla Camera nelle prime ore di venerdì ed esce dal parlamento al ritmo forzato voluto da una maggioranza che aveva promesso di aggredire da subito - e senza censure - il tema della crisi economica. Nel precedente passaggio parlamentare i partiti di maggioranza avevano accettato di apportare diverse modifiche e di eliminare un articolo particolarmente controverso che attribuiva al governo il potere di ridisegnare l'intera organizzazione dell'amministrazione pubblica. (segue) (Abu)