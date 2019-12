Argentina: Senato dà il via libera al piano di "emergenza economica" del governo Fernandez (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, ha affermato Guzman, "si mantiene congelato l'attuale schema". Sull'ultimo punto, quello del debito pubblico, il ministro ha precisato che "il progetto dà facoltà al governo di negoziare la ristrutturazione del debito" e ha ribadito che "la politica sul debito dev'essere allineata all'obiettivo della ripresa". Guzman ha definito questo punto come "centrale" per l'uscita del paese dalla crisi e ha ribadito che l'obiettivo è quello di posticipare le scadenze del debito dei prossimi due anni. Il ministro non ha fornito cifre circa l'entità complessiva del programma di spesa né delle entrate fiscali prodotte dalle nuove misure e ha rimandato maggiori dettagli su questi punti alla presentazione della nuova legge finanziaria. Alcune stime effettuate da analisti nelle ultime settimane parlano ad ogni modo di un'iniziativa quantificabile in circa 1,6 miliardi di dollari. (Abu)