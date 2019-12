Novara: autorizzazioni scadute, sequestrata cava di 2 ettari a Castelletto sopra Ticino

- Nei giorni scorsi i carabinieri della forestale di Oleggio (Novara), nel corso di attività di controllo condotto con Arpa Novara, hanno sottoposto a sequestro preventivo un’area di cava di 2 ettari, sita nel comune di Castelletto sopra Ticino (Novara). Sequestrati anche i mezzi e gli impianti produttivi, operanti al suo interno, allo scopo di interrompere l’attività illecita accertata. Il sequestro è stato convalidato, nei giorni scorsi, dal Gip di Novara.Dal sopralluogo era emerso che all'interno dell'area erano in corso attività in assenza di autorizzazione edilizia ed in violazione all’autorizzazione paesaggistica, scaduta già dal passato mese di settembre. L’area, infatti, ricade in un ambito territoriale sottoposto a tutela ambientale. Inoltre, all’interno dell’area di cava è stata rilevata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti da demolizione edilizia frammisti a terre, da meglio qualificare, privi di tracciabilità di origine. Rilevata, infine, anche la presenza di rifiuti combusti (lignei e plastici), frammisti ad altri rifiuti. La prassi di eliminare rifiuti attraverso forme illegali di combustione degli stessi è gravemente perseguita dalla recente legislazione penale che, per tale fattispecie, prevede un’ipotesi delittuosa sanzionata con la reclusione da due a cinque anni. Per i fatti, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara un cittadino italiano residente in provincia di Varese. (segue) (Rpi)