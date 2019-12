Novara: autorizzazioni scadute, sequestrata cava di 2 ettari a Castelletto sopra Ticino (2)

- Ulteriori indagini sono in corso allo scopo di meglio quantificare il rifiuto presente in cava e qualificarne la natura e la sua eventuale pericolosità.L’utilizzo di terre da scavo e rifiuti recuperati da demolizione edilizia è sottoposto a rigorosi limiti di legge. In ogni caso, perché questo materiale cessi dalla sua qualifica di rifiuto e possa essere riutilizzato, è necessario sia sottoposto a precise forme di trattamento e che ne sia assicurata permanentemente tracciabilità ed assenza di pericolosità. L’azione di controllo dei Carabinieri Forestale resta puntuale e continua allo scopo di assicurare che, l’attività di gestione di rifiuti terrosi recuperati, avvenga nella piena salvaguardia delle esigenze prioritarie di tutela della salute pubblica e dell’integrità ambientale. (Rpi)