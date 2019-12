Energia: vicepremier russo Kozak, oggi incontro fra Tesoro Usa e rappresentanti europei su Nord Stream 2

- I rappresentanti del Dipartimento del Tesoro Usa e dei partner europei del progetto del Nord Stream 2 si incontreranno nella giornata di oggi per discutere delle recenti sanzioni statunitensi contro il gasdotto. Lo ha annunciato oggi il vicepremier russo Dmitrij Kozak, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". Secondo il rappresentante del governo di Mosca, i paesi europei vogliono avere chiarezza "sul significato delle sanzioni", in particolare "quando entreranno in vigore e in che modo potranno avere un impatto sulle compagnie locali". (segue) (Rum)