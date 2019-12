Lega: Salvini, oggi è battesimo di un movimento che ha ambizione di rilanciare Italia nel mondo

- Un vero e proprio invito all’autodenuncia di massa di tutti i militanti e di tutti quelli che vogliono la libertà, qualora venisse processato per la vicenda della nave Gregoretti. Lo ha proposto Matteo Salvini in persona nel suo intervento conclusivo al congresso federale del partito a Milano. "C'è un'evidente invasione di campo. Processare qualcuno che ha difeso i confini, la sicurezza, l'onore e la dignità del suo Paese è vergognoso per un Paese civile - le parole dell’ex vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno -. Il solo pensarlo è vergognoso per un Paese civile. Se vogliono processarmi facciano pure: non vedo l'ora di portare insieme a me in quel tribunale milioni di italiani che vogliono la sicurezza del nostro Paese e conto che vi autodenunciate tutti e andiamo tutti insieme". Un appello, quello dell’autodenuncia collettiva, subito accolto da tutta la sala che si è alzata in piedi tra gli applausi. Nel commentare l’annuncio del via libera all'autorizzazione a procedere nei suoi riguardi sempre sul caso Gregoretti da parte del Movimento cinque stelle, il segretario della Lega ha affermato che "da Grillo e Di Maio non mi aspetto più nulla, penso che abbiano lasciato per strada qualsiasi briciolo di dignità e di senso dell'onore. Non si lamentino se poi elettori ed eletti del M5s, che invece una dignità la mantengono, fanno altre scelte. Auguri, ognuno raccoglie ciò che semina: chi semina tradimento raccoglie tradimento". Quanto ai decreti Sicurezza, secondo Salvini, se alcuni giudici "vogliono cambiarli, se pensano che i porti siano aperti a tutti, si tolgano la toga e si candidino". (segue) (Rin)