Lega: Salvini, oggi è battesimo di un movimento che ha ambizione di rilanciare Italia nel mondo (2)

- Non sono, poi, mancati riferimenti all’esecutivo giallorosso: "Non c'è in ballo, in questa fase, il centrodestra alternativo a Conte, Renzi e Di Maio. Prima mandiamo a casa questi incapaci, meglio è - ha avvertito il leader leghista -, ma il nostro obiettivo non è fare un po' meglio degli altri: abbiamo l'ambizione di fare la storia del Continente. Nei libri di storia, di loro non ci sarà mezza virgola". Ed ancora, per Salvini, "quando Beppe Grillo entra ed esce dall'ambasciata cinese, va a rendere omaggio ad una dittatura che vuole semplicemente imporre il suo modo di vivere al resto del mondo. E non è normale che questi parlano di democrazia, trasparenza e Rousseau, e poi vadano a baciare la pantofola a chi si sta comprando mezzo mondo". Salvini ha, poi, dato uno sguardo più in là: "A gennaio - le sue frasi - ci sarà la decisione della Corte costituzionale sull'ammissibilità o meno del nostro referendum sul maggioritario. Contiamo che i giudici supremi non scippino questo diritto di democrazia al popolo italiano". (segue) (Rin)