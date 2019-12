Lega: Salvini, oggi è battesimo di un movimento che ha ambizione di rilanciare Italia nel mondo (3)

- Ma il congresso straordinario che si è celebrato nel capoluogo lombardo ha sancito la fase di avvio di una nuova Lega, a dimensione nazionale. Un cambiamento avvenuto grazie all’approvazione per alzata di mano, ed all’unanimità, delle modifiche allo statuto del movimento fondato nel 1991 da Umberto Bossi, come federazione delle forze politiche autonomiste allora esistenti. Salvini è arrivato portando con sé un presepe (dono di un artista campano), e a chi gli chiedeva se si celebrasse il funerale della Lega Nord ha risposto di "no. Oggi è l’inizio di un bellissimo percorso, è il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo. E quindi non occuparsi più solo di una parte di Paese, ma abbracciare il nome del buon governo, della crescita economica, della libertà, del diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza in tutta Italia. Quando ho cominciato questo percorso sei anni fa, con la Lega al 3 per cento - ha proseguito l'ex titolare del Viminale - non avrei mai immaginato di avere l’onore e la fortuna di rappresentare il primo partito di questo Paese e la speranza per milioni di italiani". Presente al congresso pure Umberto Bossi, salutato al suo arrivo da una standing ovation e protagonista di un abbraccio - prima di lasciare la sala - proprio con Salvini. "Nessun funerale alle porte", ha ribadito il fondatore del Carroccio che in merito al doppio tesseramento - operativo dopo l'approvazione delle modifiche statuarie - ha affermato che "siamo noi che lo concediamo a Salvini: Salvini non impone un cavolo perché le cose imposte non funzionano". (segue) (Rin)