Pecorino: Coldiretti Lazio scrive a grande distribuzione, tutelare filiera regionale

- "Una proposta di filiera, un patto di acciaio tra Coldiretti Lazio, i produttori e i rappresentanti della grande distribuzione per salvare il mondo dei pastori del Lazio. È una battaglia volta a tutelare la storia di questo settore straordinario quella di Coldiretti. Un mondo la cui pratica più antica, quella della transumanza, è da qualche giorno tutelata anche dall'Unesco. Un mondo che esprime tradizioni e numeri importantissimi: 7mila allevamenti che valgono un indotto di 50mila unità su tutto il territorio regionale. E che esprime la forza di un settore che riesce a mantenere, proprio grazie alle greggi, intere porzioni di territorio anche sul piano geologico laddove le istituzioni non riescono più ad intervenire per l'evidente e atavica carenza di risorse". Lo scrive in una nota Coldiretti Lazio che oggi ha inviato una lettera ai rappresentanti della grande distribuzione. "Ma non è tutto - prosegue l'associazione - perché questa storia e questo potenziale hanno la necessità, per continuare ad esistere, di trovare soluzioni concrete che attualmente appaiono lontane. Oggi, nel Lazio, i prodotti ovicaprini rappresentano una punta di diamante sul piano delle vendite ma di queste solo una su trentacinque riguarda aziende di questo territorio. Ogni trentacinque chili di pecorino romano dop venduti, solo 1 chilo è prodotto nel Lazio. E di quello prodotto nel Lazio meno della metà viene venduta nella nostra regione. Possiamo fare di più e dare la possibilità ai consumatori del nostro territorio di acquistare un prodotto che sia esclusivamente del Lazio". "È dunque evidente – scrive Coldiretti Lazio nella missiva inviata ai rappresentanti della grande distribuzione - che, ripercorrendo le tracce della tradizione, il tema della difesa dei prodotti laziali è qualcosa di più che una questione campanilistica o legata a qualche bilancio. A tal proposito potremmo sottolineare che oggi la scelta di puntare sui prodotti locali resta strategica perché costituiscono una quota di mercato in continua crescita e questo nonostante il perdurare della crisi". "Chi compra - prosegue la lettera - vuole avere la certezza di dare un contributo che vada oltre il proprio acquisto, che sostenga il territorio e salvi le tradizioni. La certezza di una acquisto etico. E noi tutti, compreso la Gdo, abbiamo la responsabilità di porci come potente mezzo culturale a difesa dei valori che i consumatori e tutti noi amiamo”. Per questo Coldiretti Lazio chiede alla Gdo: un tavolo di confronto "per creare una progettualità significativa per costruire il futuro di tutta la filiera e per il nostro territorio". (Com)