Fondazione Open: avvocati Carrai, tempo inusuale e sorprendente da tribunale Riesame

- "Il Tribunale del riesame di Firenze ha respinto le nostre richieste e ha riservato il deposito delle motivazioni di conferma in 45 giorni. E' un tempo inusuale, piuttosto sorprendente e francamente mai visto prima per situazioni simili, tanto più considerando che la tesi sottoposta a giudizio dalla difesa del signor Marco Carrai (e sostenuta dal conforto di tre illustri cattedratici) era limitata ad una questione di puro diritto, cioè se le asserite condotte ipotizzate nel decreto di sequestro costituiscano o no un reato. A nostro avviso e a quello dei tre esperti cattedratici, di cui uno ex presidente della Corte Costituzionale, no". Lo affermano, in una nota, gli avvocati Massimo Dinoia e Filippo Cei. (Com)