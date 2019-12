Bilancio Lazio: Di Biase (Pd), da Regione sostegno per parrucche donne in cura oncologica

- "Oggi in consiglio regionale, durante l’approvazione della Legge regionale di stabilità 2020, è stato approvato l’emendamento a firma della consigliera Michela Di Biase con il quale la Regione Lazio concede contributi alle donne per l’acquisto della parrucca al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita di capelli causata dalla terapia oncologica. Inoltre, sarà istituita la Banca della parrucca presso ogni azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre e con gli Enti del terzo settore che operano per l’assistenza dei malati oncologici, fornisce gratuitamente le parrucche donate. "Quando una donna sa di dover affrontare la battaglia più dura della vita è giusto che anche le istituzioni diano il proprio contribuito durante il percorso verso la guarigione", scrive in una nota la consigliera regionale del PD Michela Di Biase.(Rer)