Decreto Milleproroghe: De Petris (Leu), Cdm non rinvii entrata in vigore divieto di testare sostanze tossiche su animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si riunisce il Conisglio dei ministri ed è importante che il governo non inserisca nel decreto Milleproroghe una proroga per il divieto di testare sugli animali sostanze d'abuso come droghe, alcol e tabacco, che dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2020". Lo dichiara la senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris. "Questa sperimentazione - prosegue in una nota la parlamentare - si è dimostrata completamente inutile oltre che crudele nei confronti degli animali. L'entrata in vigore è già stata rinviata nel 2017 e, come chiedono 200 scienziati al ministro Speranza, bisogna ora evitare una nuova proroga di altri due anni. Anche perché lo slittamento impedirebbe ancora sviluppo e ricerca di modelli alternativi realmente utili e innovativi". (Com)