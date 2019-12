Sport: Valente (M5s), su "Sport e Salute" continuare su strada tracciata

- "Non entro nel merito della scelta di dimettersi dell'ingegner Sabelli, scelta personale, evidentemente dettata dal venir meno della fiducia con il ministro dello Sport, ma deve essere chiaro a tutti che questa non può essere il pretesto per tornare indietro su una riforma dello sport che anche il M5s ha fortemente voluto e votato, perché il lavoro ancora da fare è tantissimo". Lo afferma il deputato del Movimento cinque stelle Simone Valente. "Tornare al passato - aggiunge il parlamentare su Facebook - significherebbe creare solo confusione e quindi pesanti disagi al mondo dello sport. Per questo apprendo con sollievo che non verrà apportata nessuna modifica alla legge approvata nel dicembre 2018. La nascita della società di proprietà dello Stato 'Sport e Salute s.p.a.' porta con sé una precisa volontà di sviluppare maggiormente alcuni settori troppo spesso tralasciati: lo sport di base, le attività fisiche preventive e adattate, lo sport a scuola, l'impiantistica sportiva. Bisogna continuare sulla strada tracciata tenendo sempre presente le peculiarità e le diverse sensibilità del mondo sportivo. Per questo - conclude Valente - il mio auspicio è che venga nominato il prima possibile un nuovo amministratore delegato di alto profilo che conosca lo sport e sappia dialogare con tutti gli organismi sportivi". (Rin)